Spectacle | Mugir Théâtre du Roi de Coeur Bergerac

Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

MUGIR est une performance poétique et musicale composée de 13 voyages intimistes qui se succèdent mêlant introspection et humour. C’est une plongée post maternité où l’on partage des questionnements liés à notre enfance, notre liberté, les rapports de domination et les violences faites aux femmes et aux enfants.

Comme des tableaux, l’enfance, la figure de la mère, le désir, la liberté, les rapports de domination, la transmission sont autant de thèmes qui se succèdent, se chevauchent et s’interrogent.

Avec MUGIR, Fabiola Riedinger de saisit de la parole à voix haute. Héléna Leuridan par les matières sonores concrètes, la musique électronique, la voix et les instruments, sublime une poésie incisive écrite dans le creuset de l’espoir et de la violence.

Ce spectacle est un dialogue des coeurs, sans leçon, morale, ni réponse. Juste la nécessite viscérale de créer du lien. .

