Spectacle multi-culturel du Comité de Jumelage Malemort-Sakal Malemort

Spectacle multi-culturel du Comité de Jumelage Malemort-Sakal
Salle polyvalente Malemort Corrèze
Le Comité de Jumelage Malemort Sakal présente un spectacle multi-culturel.
Mamadou Sene et son groupe Rise & Shine animeront la soirée en interprétant des chansons françaises et sénégalaises.
20h30, salle polyvalente. Tarif 6€. .
Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
