Spectacle multi-culturel du Comité de Jumelage Malemort-Sakal Malemort samedi 6 décembre 2025.

Salle polyvalente Malemort Corrèze

Le Comité de Jumelage Malemort Sakal présente un spectacle multi-culturel.
Mamadou Sene et son groupe Rise & Shine animeront la soirée en interprétant des chansons françaises et sénégalaises.

20h30, salle polyvalente. Tarif 6€.   .

Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88 

