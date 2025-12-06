Spectacle multi-culturel du Comité de Jumelage Malemort-Sakal Malemort

Spectacle multi-culturel du Comité de Jumelage Malemort-Sakal

Le Comité de Jumelage Malemort Sakal présente un spectacle multi-culturel.

Mamadou Sene et son groupe Rise & Shine animeront la soirée en interprétant des chansons françaises et sénégalaises.

20h30, salle polyvalente. Tarif 6€. .

Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

