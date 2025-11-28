Spectacle Multiverse Les Excités Tryd’Hall Romans-sur-Isère
Spectacle Multiverse Les Excités Tryd’Hall Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle Multiverse Les Excités
Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait bien ressembler votre vie si vous aviez pris une autre décision ? Les exités reviennent à Romans.
Tryd’Hall 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr
English :
Have you ever wondered what your life might be like if you’d made a different decision? Les exités return to Romans.
German :
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Ihr Leben aussehen könnte, wenn Sie eine andere Entscheidung getroffen hätten? Die Exitus kehren nach Romans zurück.
Italiano :
Vi siete mai chiesti come sarebbe stata la vostra vita se aveste preso una decisione diversa? Les exités sono tornati a Roma.
Espanol :
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si hubieras tomado una decisión diferente? Les exités están de vuelta en Romans.
