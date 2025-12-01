Spectacle Mum Noël La Roche Teloché

Spectacle Mum Noël

La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Spectacle de Noël Mum Noël , création originale de la Citadelle des Anges. Le samedi 20, dimanche 21, lundi 22 et mardi 23 décembre à 17h.

Mum Noël et le Traîneau Disparu

Quand le Père Noël continue de faire sa star sur toutes les grandes scènes du monde terrestre et médiatique, Mum Noël s’active sans relâche pour assurer la livraison des jouets dans le bon ordre.

Logisticienne, conceptrice de jeux, organisatrice, coordinatrice, planificatrice des tournées du grand Barbu… tout un programme !

Mais voilà… un imprévu de taille vient perturber son plan millimétré le traîneau a disparu !

Chaque seconde compte, et les situations rocambolesques s’enchaînent listes de jouets égarées, codes secrets de livraison oubliés, hacking manifeste, et un grand Barbu qui continue de briller sous les projecteurs… très loin de ses préoccupations.

Derrière chaque problème se cache un Père Fouettard bien malin.

Heureusement, Mum Noël, avec son fidèle lutin — pourtant amnésique et maladroit — se lance dans cette mission impossible rééquilibrer les désordres infernaux et punir ce farceur maléfique pour assurer un énième Noël.

Rien n’est gagné !

Un spectacle immersif

3 artistes sur scène

Décor immersif en image

Création musicale en live

Une comédie burlesque et fantastique, drôle et familiale .

La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr

English :

Christmas show Mum Noël , an original creation by the Citadelle des Anges. Saturday December 20, Sunday December 21, Monday December 22 and Tuesday December 23 at 5pm.

