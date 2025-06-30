Spectacle Murmuration Level 2 Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

2026-01-17

Tout public

Murmuration Level 2

Après une tournée des Zénith de France, qui a fait salles combles et son triomphe avec plus de 300 000 spectateurs depuis sa création au 13e Art en avril 2023, Sadeck Berrabah nous propose un MURMURATION revisité avec une troupe de plus de 30 danseurs cette fois. .

