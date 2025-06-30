Spectacle Murmuration Level 2 Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Spectacle Murmuration Level 2 Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne samedi 17 janvier 2026.
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 22:30:00
2026-01-17
Tout public
Après une tournée des Zénith de France, qui a fait salles combles et son triomphe avec plus de 300 000 spectateurs depuis sa création au 13e Art en avril 2023, Sadeck Berrabah nous propose un MURMURATION revisité avec une troupe de plus de 30 danseurs cette fois. .
Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
