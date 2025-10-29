Spectacle « Murmurations » Avenue Maréchal Foch Lourdes

Spectacle « Murmurations » Avenue Maréchal Foch Lourdes mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle « Murmurations »

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Dans le cadre de la saison culturelle 2025 2026, Lorenzo Naccarato vous propose son spectacle « Murmurations » au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 29 octobre 2025 à partir de 20h30.

Une démarche artistique pour célébrer le vivant.

Quand les oiseaux dessinent des spirales dans le ciel, Lorenzo Naccarato tend l’oreille et compose avec le ciel. Son piano préparé, ses magnétophones à cassettes et sa platine modifiée forment un étrange bestiaire sonore, inspiré des murmurations mouvements d’oiseaux en nuée. Pour nourrir son travail de création, il a suivi leur vol, de l’Allemagne au Sénégal, avec son camion-studio pour seul nid. En solo, il façonne une musique libre, entre jazz, néo-classique et lo-fi. Il convoque poésie, technique et un brin de folie douce. Il explore l’espace musical comme les oiseaux explorent le ciel, avec grâce et imprévu. Une performance en équilibre entre rigueur et liberté, précision et dérive, où chaque note semble danser comme une aile sur le vent.

Partenaires Ligue de Protection des Oiseaux, Le Mas Baudran, La Maison Forte, Réseau des écoles ÊTRE, Surfrider, RFI, Campus FM, Musicbox SRL, Recording The Masters.

Avec le soutien de DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Occitanie en scène, Culture Moves Europe, Villa NDAR Saint-Louis du Sénégal, Instituts Français d’Espagne.

Bord de scène à l’issue de la représentation, rencontrez l’équipe artistique afin d’échanger sur vos impressions.

Autour du concert rencontre avec le public à 11 h et 15 h GRATUIT au Palais

Durée 1 h 15

Tout public dès 6 ans.

Tarifs de 6 à 12 €.

Informations et réservations aux coordonnées ci-dessous.

Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57 culture@ville-lourdes.fr

English :

As part of the 2025 2026 cultural season, Lorenzo Naccarato presents his show « Murmurations » at the Palais des Congrès de Lourdes on Thursday, October 29, 2025 from 8:30pm.

An artistic approach to celebrating the living.

When birds draw spirals in the sky, Lorenzo Naccarato reaches out and composes with the sky. His prepared piano, cassette recorders and modified turntable form a strange bestiary of sound, inspired by the murmurings? movements of birds in a cloud. To fuel his creative work, he followed their flight from Germany to Senegal, with his studio truck as his only nest. As a soloist, he fashions a freewheeling music, somewhere between jazz, neo-classical and lo-fi. He summons poetry, technique and a touch of gentle madness. He explores musical space like birds explore the sky, with grace and the unexpected. A performance balanced between rigor and freedom, precision and drift, where each note seems to dance like a wing on the wind.

Partners Ligue de Protection des Oiseaux, Le Mas Baudran, La Maison Forte, Réseau des écoles ÊTRE, Surfrider, RFI, Campus FM, Musicbox SRL, Recording The Masters.

With the support of DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Occitanie en scène, Culture Moves Europe, Villa NDAR Saint-Louis du Sénégal, Instituts Français d?Espagne.

At the end of the performance, meet the artistic team to discuss your impressions.

Around the concert: Meet the public at 11 a.m. and 3 p.m. FREE at the Palais

Running time: 1 h 15

For all ages 6 and up.

Prices from 6 to 12?

For information and reservations, please contact us below.

German :

Im Rahmen der Kultursaison 2025 2026 bietet Ihnen Lorenzo Naccarato am Donnerstag, den 29. Oktober 2025 ab 20.30 Uhr seine Show « Murmurations » im Palais des Congrès in Lourdes an.

Ein künstlerischer Ansatz, um das Lebendige zu feiern.

Wenn die Vögel Spiralen in den Himmel zeichnen, spitzt Lorenzo Naccarato die Ohren und komponiert mit dem Himmel. Sein präpariertes Klavier, seine Kassettenrekorder und sein modifizierter Plattenspieler bilden ein seltsames Klangbestiarium, das vom Flüstern und den Bewegungen der Vögel in Schwärmen inspiriert ist. Um seine kreative Arbeit zu nähren, folgte er ihrem Flug von Deutschland bis in den Senegal, mit seinem Studiolaster als einzigem Nest. Als Solist gestaltet er eine freie Musik zwischen Jazz, Neoklassik und Lo-Fi. Er bedient sich der Poesie, der Technik und einer Prise sanfter Verrücktheit. Er erkundet den musikalischen Raum wie die Vögel den Himmel, mit Anmut und Unvorhergesehenem. Eine Performance, die zwischen Strenge und Freiheit, Präzision und Drift balanciert, bei der jede Note wie ein Flügel im Wind zu tanzen scheint.

Partner Ligue de Protection des Oiseaux, Le Mas Baudran, La Maison Forte, Réseau des écoles ÊTRE, Surfrider, RFI, Campus FM, Musicbox SRL, Recording The Masters.

Mit der Unterstützung von DRAC Okzitanien, Region Okzitanien, Département Haute-Garonne, Stadt Toulouse, Occitanie en scène, Culture Moves Europe, Villa NDAR Saint-Louis du Sénégal, Instituts Français d’Espagne.

Nach der Vorstellung können Sie sich mit dem künstlerischen Team am Bühnenrand treffen, um Ihre Eindrücke zu diskutieren.

Rund um das Konzert: Treffen mit dem Publikum um 11 Uhr und 15 Uhr GRATIS im Palais

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Für alle Zuschauer ab 6 Jahren.

Preise von 6 bis 12 ?

Informationen und Reservierungen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale 2025-2026, Lorenzo Naccarato porterà in scena il suo spettacolo « Murmurations » al Palais des Congrès di Lourdes giovedì 29 ottobre 2025 dalle 20.30.

Un approccio artistico alla celebrazione del vivente.

Quando gli uccelli disegnano spirali nel cielo, Lorenzo Naccarato mette l’orecchio a terra e compone con il cielo. Il suo pianoforte preparato, i registratori a cassette e il giradischi modificato formano uno strano bestiario sonoro, ispirato ai mormorii e ai movimenti degli uccelli in una nuvola. Per alimentare il suo lavoro creativo, ha seguito il loro volo dalla Germania al Senegal, con il camion dello studio come unico nido. Come artista solista, crea una musica a ruota libera, a metà strada tra jazz, neoclassica e lo-fi. Mette insieme poesia, tecnica e un tocco di gentile follia. Esplora lo spazio musicale come gli uccelli esplorano il cielo, con grazia e imprevisto. Una performance in equilibrio tra rigore e libertà, tra precisione e deriva, dove ogni nota sembra danzare come un’ala sul vento.

Partner Ligue de Protection des Oiseaux, Le Mas Baudran, La Maison Forte, Réseau des écoles ÊTRE, Surfrider, RFI, Campus FM, Musicbox SRL, Recording The Masters.

Con il sostegno di DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Occitanie en scène, Culture Moves Europe, Villa NDAR Saint-Louis du Sénégal, Instituts Français d’Espagne.

Al termine dello spettacolo, incontrate l’équipe artistica per discutere le vostre impressioni.

Intorno al concerto: incontro con il pubblico alle 11.00 e alle 15.00 GRATUITO presso il Palais

Durata: 1 h 15

Per tutti gli spettatori a partire dai 6 anni.

Prezzi da 6 a 12 anni?

Informazioni e modalità di prenotazione qui di seguito.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural 2025 2026, Lorenzo Naccarato pondrá en escena su espectáculo « Murmuraciones » en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 29 de octubre de 2025 a partir de las 20.30 h.

Un enfoque artístico para celebrar a los vivos.

Cuando los pájaros dibujan espirales en el cielo, Lorenzo Naccarato pone el oído en la tierra y compone con el cielo. Su piano preparado, sus grabadoras de casete y su tocadiscos modificado forman un extraño bestiario sonoro, inspirado en los murmullos… movimientos de los pájaros en una nube. Para alimentar su trabajo creativo, siguió su vuelo desde Alemania hasta Senegal, con su camión-estudio como único nido. Como solista, crea una música desenfadada, a medio camino entre el jazz, el neoclásico y el lo-fi. Conjura poesía, técnica y un toque de suave locura. Explora el espacio musical como los pájaros exploran el cielo, con gracia y de forma inesperada. Una interpretación que equilibra rigor y libertad, precisión y deriva, donde cada nota parece danzar como un ala al viento.

Socios Ligue de Protection des Oiseaux, Le Mas Baudran, La Maison Forte, Réseau des écoles ÊTRE, Surfrider, RFI, Campus FM, Musicbox SRL, Recording The Masters.

Con el apoyo de DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Occitanie en scène, Culture Moves Europe, Villa NDAR Saint-Louis du Sénégal, Instituts Français d’Espagne.

Al final de la representación, reúnase con el equipo artístico para comentar sus impresiones.

En torno al concierto: encuentro con el público a las 11.00 y a las 15.00 h GRATUITO en el Palais

Duración: 1 h 15

Para todos los públicos a partir de 6 años.

Precios de 6 a 12?

Información y reservas más abajo.

