Spectacle Murmure de l’envol L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch Metz

Spectacle Murmure de l’envol

L’Arsenal-Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Depuis toujours, les oiseaux nous interpellent et nous fascinent par leur irréductible liberté.

Trois jeunes danseurs/chorégraphes issus du Ballet de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz nous emmènent à leur rencontre. Animés par l’envie d’explorer et de retisser les liens entre eux et nous, ils ont imaginé un spectacle hybride, nourri de poésie, d’approches artistiques et scientifiques.

À travers la danse, ils nous invitent à cheminer à leurs côtés, d’égal à égal, et, finalement, à retrouver l’équilibre avec la nature. Un spectacle léger comme une plume, délicat comme l’un des origamis suspendus sur le plateau.

Dès 7 ans.

(Atelier danse à 14h00).

English :

Birds have always fascinated us with their irreducible freedom.

Three young dancers/choreographers from the Ballet de l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz take us to meet them. Driven by the desire to explore and reweave the links between them and us, they have imagined a hybrid show, nourished by poetry, artistic and scientific approaches.

Through dance, they invite us to walk alongside them, as equals, and, ultimately, to rediscover our balance with nature. A show as light as a feather, as delicate as one of the origami hanging on the stage.

Ages 7 and up.

(Dance workshop at 2pm).

