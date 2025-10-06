Spectacle « Murmures amoureux » Mairie du 9e arrondissement PARIS
Spectacle « Murmures amoureux » Mairie du 9e arrondissement PARIS lundi 6 octobre 2025.
La Compagnie «
L’Atelier Marcadet » est dirigée par Emilie Leconte, autrice, comédienne et
metteure en scène et habitante du 9e arrondissement.
Elle a publié 3 pièces de
théâtre (Éditions ETGSO et Éditions Koïnè) et sa dernière pièce, traduite
en anglais, allemand et finnois, a été sélectionnée, entre autres, par le
Bureau des lecteurs de « La Comédie-Française ».
Découvrez le spectacle lauréat du concours de la Semaine Bleue et prix de la « Fondation de France » écrit à partir de 50 récits de vies amoureuses de personnes âgées de 65 à 97 ans rencontrées en résidence, club senior, EHPAD ou hôpital interprété par la compagnie « L’Atelier Marcadet ».
Le lundi 06 octobre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit
Lieu : salle Rossini
Gratuit sur inscription : cliquer sur le lien
Public adultes. A partir de 55 ans.
Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS
