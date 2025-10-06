Spectacle « Murmures amoureux » Mairie du 9e arrondissement PARIS

La Compagnie «

L’Atelier Marcadet » est dirigée par Emilie Leconte, autrice, comédienne et

metteure en scène et habitante du 9e arrondissement.

Elle a publié 3 pièces de

théâtre (Éditions ETGSO et Éditions Koïnè) et sa dernière pièce, traduite

en anglais, allemand et finnois, a été sélectionnée, entre autres, par le

Bureau des lecteurs de « La Comédie-Française ».

Découvrez le spectacle lauréat du concours de la Semaine Bleue et prix de la « Fondation de France » écrit à partir de 50 récits de vies amoureuses de personnes âgées de 65 à 97 ans rencontrées en résidence, club senior, EHPAD ou hôpital interprété par la compagnie « L’Atelier Marcadet ».

Le lundi 06 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Lieu : salle Rossini

Gratuit sur inscription : cliquer sur le lien

Public adultes. A partir de 55 ans.

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

https://mairie09.paris.fr/