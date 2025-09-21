Spectacle « Murmures de Saône » à la maison éclusière Maison éclusière Parcieux

Réservation obligatoire sur sortirccdsv.fr ou Office de Tourisme : contact@ars-trevoux.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une balade imaginaire et poétique sur la Saône pour côtoyer faune et flore et découvrir les éléments historiques et mythologiques de cette rivière. Venez à la rencontre de la belle couchée, langoureusement dans la vallée. Embarquez

et laissez-vous glisser sur ses flots. Ouvrez les écoutilles pour entendre le chant de l’eau. Où il est

question de déesse celte, de petit caillou et d’un poisson qui se colore à la lune. Par la Compagnie Scolopide dirigée par Cécilia Biard. Le spectacle est annulé en cas de mauvais temps.

Durée : 50 mn – à partir de 6 ans.

Organisé par la Saison culturelle Dombes Saône Vallée et le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée avec la complicité de l’association Karakib

Maison éclusière Chemin de halage, 01600 Parcieux Parcieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 00 36 32 http://tourisme-trevoux.com/ https://www.facebook.com/tourisme.trevouxsaonevallee [{« type »: « link », « value »: « https://sortir.ccdsv.fr/agenda/murmures-de-saone/ »}] Maison construite en 1870 pour héberger les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles.

Afin de faire revivre le patrimoine fluvial des bords de Saône, la Communauté de communes a réhabilité, en 2012, la Maison éclusière de Parcieux. Cette maison, construite en 1870, hébergeait autrefois les éclusiers chargés de faire fonctionner le barrage à aiguilles. Accès par le chemin de Varennes

Journées européennes du patrimoine 2025

Cie Scolopide