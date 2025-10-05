Spectacle Music-Hall Colette centre culturel Golbey

Spectacle Music-Hall Colette centre culturel Golbey dimanche 5 octobre 2025.

Spectacle Music-Hall Colette

centre culturel 2 rue Jean Bossu Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le premier spectacle de la saison culturelle 2025/2026 de Golbey

Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt. Du journalisme à la création d’un salon de beauté. De ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, Colette était une figure complexe et moderne. Afin de dresser un aller/retour entre la vie de femmes d’hier et d’aujourd’hui, la jeune artiste Cléo Sénia seule en scène joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage pour se questionner et s’émanciper à travers la figure de Colette. Cette narration en miroir ouvre la réflexion sur les codes actuels du féminisme, de la nudité et de la liberté après plus d’un siècle de combat. Ont-ils évolué ou persisté ? Léna Bréban met en scène ce spectacle musical et théâtral insolite et finement ciselé dans un décor mobile aux multiples facettes qui évoque avec ravissement les deux époques. Cette représentation ludique et sensuelle est une ode réjouissante à la liberté et à la splendeur des mots.

Librement inspiré de la vie de Colette Écriture Cléo Sénia et Alexandre Zambeaux Adaptation et mise en scène Léna Bréban Interprétation Cléo Sénia Assistanat à la mise en scène Ambre Reynaud Scénographie Marie Hervé Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq Chansons Hervé Devolder Musique et création sonore Victor Belin et Raphaël Aucler Création lumière Denis Koransky assisté de Sébastien Sivade Création costumes Alice Touvet Perruquière Julie Poulain Création vidéo et réalisation Julien Dubois Voix off Martine Schambacher et François Chattot Mapping vidéo Jean-Christophe Charles.

Production Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproductions Les scènes du Jura scène nationale • Veilleur de Nuit • Sandra Ghenassia Productions

Production exécutive Billal Chegra, Scènes ConnectéesTout public

18 .

centre culturel 2 rue Jean Bossu Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 31 23 33

English :

The first show of Golbey’s 2025/2026 cultural season

From the light pantomimes of the Moulin Rouge to the Académie Goncourt. From journalism to the creation of a beauty salon. From her scandalous affairs to her national funeral, Colette was a complex, modern figure. To create a back-and-forth between the lives of women past and present, young artist Cléo Sénia performs, sings, dances and uses the art of stripping to question and emancipate herself through the figure of Colette. This mirrored narrative opens the way for reflection on current codes of feminism, nudity and freedom after more than a century of struggle. Have they evolved or persisted? Léna Bréban directs this unusual, finely-crafted musical-theatrical show in a multi-faceted, mobile set that delightfully evokes both eras. This playful, sensual performance is a delightful ode to freedom and the splendor of words.

Freely inspired by the life of Colette Writers Cléo Sénia and Alexandre Zambeaux Adapted and directed by Léna Bréban Performed by Cléo Sénia Assistant director Ambre Reynaud Set designer Marie Hervé Choreography by Jean-Marc Hoolbecq Songs Hervé Devolder Music and sound design Victor Belin and Raphaël Aucler Lighting design Denis Koransky assisted by Sébastien Sivade Costume design Alice Touvet Wigmaker Julie Poulain Video design and production Julien Dubois Voice-over Martine Schambacher and François Chattot Video mapping Jean-Christophe Charles.

Production: Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproductions Les scènes du Jura ? scène nationale ? Veilleur de Nuit ? Sandra Ghenassia Productions

Executive production: Billal Chegra, Scènes Connectées

German :

Die erste Aufführung der Kultursaison 2025/2026 in Golbey

Von den leichten Pantomimen des Moulin Rouge bis zur Académie Goncourt. Vom Journalismus bis zur Gründung eines Schönheitssalons. Von ihren skandalösen Affären bis hin zum Staatsbegräbnis war Colette eine komplexe und moderne Figur. Die junge Künstlerin Cléo Sénia, die allein auf der Bühne steht, spielt, singt, tanzt und entblößt sich selbst, um sich durch die Figur Colettes zu hinterfragen und zu emanzipieren, indem sie zwischen dem Leben der Frauen von gestern und heute hin- und herwechselt. Diese spiegelbildliche Erzählung eröffnet eine Reflexion über die heutigen Codes des Feminismus, der Nacktheit und der Freiheit nach mehr als einem Jahrhundert des Kampfes. Haben sie sich weiterentwickelt oder bestehen sie fort? Léna Bréban inszeniert dieses ungewöhnliche und fein ziselierte Musik- und Theaterstück in einem mobilen Bühnenbild mit vielen Facetten, das die beiden Epochen hinreißend heraufbeschwört. Diese spielerische und sinnliche Aufführung ist eine beglückende Ode an die Freiheit und die Pracht der Worte.

Frei nach dem Leben von Colette Schriftsteller Cléo Sénia und Alexandre Zambeaux Adaptation und Regie Léna Bréban Darsteller Cléo Sénia Regieassistenz Ambre Reynaud Bühnenbild Marie Hervé Choreographie Jean-Marc Hoolbecq Chansons Hervé Devolder Musik und Sounddesign Victor Belin und Raphaël Aucler Lichtdesign Denis Koransky assistiert von Sébastien Sivade Kostümdesign Alice Touvet Perückenmacher Julie Poulain Videokreation und Regie Julien Dubois Off-Stimme Martine Schambacher und François Chattot Videomapping Jean-Christophe Charles.

Produktion: Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Koproduktionen: Les scènes du Jura ? scène nationale ? Veilleur de Nuit (Nachtwächter) ? Sandra Ghenassia Productions

Ausführende Produktion: Billal Chegra, Scènes Connectées

Italiano :

Il primo spettacolo della stagione culturale 2025/2026 di Golbey

Dalle pantomime leggere del Moulin Rouge all’Académie Goncourt. Dal giornalismo alla creazione di un salone di bellezza. Dalle sue vicende scandalose al suo funerale nazionale, Colette è stata una figura complessa e moderna. Per creare un botta e risposta tra le vite delle donne del passato e del presente, la giovane artista Cléo Sénia si esibisce, canta, balla e usa l’arte dello spogliarello per interrogarsi ed emanciparsi attraverso la figura di Colette. Questa narrazione speculare apre la strada a una riflessione sugli attuali codici del femminismo, della nudità e della libertà dopo oltre un secolo di lotte. Sono cambiati o persistono? Léna Bréban dirige questo spettacolo musicale e teatrale insolito e finemente realizzato in una scenografia mobile e sfaccettata che evoca deliziosamente entrambe le epoche. Questo spettacolo giocoso e sensuale è una deliziosa ode alla libertà e allo splendore delle parole.

Liberamente ispirato alla vita di Colette Scritto da Cléo Sénia e Alexandre Zambeaux Adattato e diretto da Léna Bréban Interpretato da Cléo Sénia Assistente alla regia Ambre Reynaud Scenografie Marie Hervé Coreografia Jean- Marc Hoolbecq Canzoni HoolbecqMarc Hoolbecq Canzoni Hervé Devolder Musica e sound design Victor Belin e Raphaël Aucler Disegno luci Denis Koransky assistito da Sébastien Sivade Costumi Alice Touvet Wigmaker Julie Poulain Disegno e produzione video Julien Dubois Voce fuori campo Martine Schambacher e François Chattot Video mapping Jean-Christophe Charles.

Produzione: Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproduzioni: Les scènes du Jura ? scène nationale ? Veilleur de Nuit? Sandra Ghenassia Productions

Produzione esecutiva: Billal Chegra, Scènes Connectées

Espanol :

El primer espectáculo de la temporada cultural 2025/2026 de Golbey

De las pantomimas ligeras del Moulin Rouge a la Académie Goncourt. Del periodismo a la creación de un salón de belleza. De sus escandalosos amoríos a su funeral nacional, Colette fue una figura compleja y moderna. Para crear un vaivén entre las vidas de las mujeres del pasado y del presente, la joven artista Cléo Sénia actúa, canta, baila y utiliza el arte del striptease para cuestionarse y emanciparse a través de la figura de Colette. Esta narración en espejo abre la reflexión sobre los códigos actuales del feminismo, la desnudez y la libertad tras más de un siglo de lucha. ¿Han cambiado o persisten? Léna Bréban dirige este espectáculo musical y teatral insólito y finamente elaborado en un decorado móvil polifacético que evoca deliciosamente ambas épocas. Este espectáculo lúdico y sensual es una deliciosa oda a la libertad y al esplendor de las palabras.

Libremente inspirada en la vida de Colette Escrita por Cléo Sénia y Alexandre Zambeaux Adaptada y dirigida por Léna Bréban Interpretada por Cléo Sénia Ayudante de dirección Ambre Reynaud Escenografía Marie Hervé Coreografía Jean-Marc Hoolbecq Canciones Hervé Devolder Música y sonido Victor Belin y Raphaël Aucler Iluminación Denis Koransky asistido por Sébastien Sivade Vestuario Alice Touvet Peluquería Julie Poulain Vídeo y producción Julien Dubois Locución Martine Schambacher y François Chattot Video mapping Jean-Christophe Charles.

Producción: Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Coproducción: Les scènes du Jura ? scène nationale ? Veilleur de Nuit ? Producciones Sandra Ghenassia

Producción ejecutiva: Billal Chegra, Scènes Connectées

