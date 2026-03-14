Spectacle musical 476 Après J.-C. Vive le Roi

Salle Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

Un spectacle musical médiéval !

Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une très bonne soirée musique, danse, théâtre, humour autour d’un répertoire multigénérationnel ! Les chœurs Croq’Notes seront également nos invités sur scène.

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Salle Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 58 41 63 sigalchant@gmail.com

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English :

A medieval musical show!

We’ve got all the ingredients for a great evening: music, dance, theater, humor and a multi-generational repertoire! The Croq?Notes choir will also be our guests on stage.

L’événement Spectacle musical 476 Après J.-C. Vive le Roi Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche