Spectacle musical à a Couronne La Couronne Martigues

Mardi 11 novembre 2025 à partir de 15h. La Couronne Chemin du petit mas Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-11 15:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
L’association HM2P de La Couronne vous propose d’assister à un spectacle musical à La Couronne.
Une animation musicale avec des scénettes et des chansons marseillaises pour passer un moment convivial. .
La Couronne Chemin du petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 91 16 61 assohm2p@gmail.com
English :
The HM2P association of La Couronne invites you to attend a musical performance in La Couronne.
German :
Der Verein HM2P von La Couronne lädt Sie ein, einer musikalischen Aufführung in La Couronne beizuwohnen.
Italiano :
L’associazione HM2P di La Couronne vi invita ad assistere a uno spettacolo musicale a La Couronne.
Espanol :
La asociación HM2P de La Couronne le invita a asistir a un espectáculo musical en La Couronne.
