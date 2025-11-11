Spectacle musical à a Couronne La Couronne Martigues

Spectacle musical à a Couronne

Mardi 11 novembre 2025 à partir de 15h. La Couronne Chemin du petit mas Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

L’association HM2P de La Couronne vous propose d’assister à un spectacle musical à La Couronne.

Une animation musicale avec des scénettes et des chansons marseillaises pour passer un moment convivial. .

La Couronne Chemin du petit mas Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 91 16 61 assohm2p@gmail.com

English :

The HM2P association of La Couronne invites you to attend a musical performance in La Couronne.

German :

Der Verein HM2P von La Couronne lädt Sie ein, einer musikalischen Aufführung in La Couronne beizuwohnen.

Italiano :

L’associazione HM2P di La Couronne vi invita ad assistere a uno spettacolo musicale a La Couronne.

Espanol :

La asociación HM2P de La Couronne le invita a asistir a un espectáculo musical en La Couronne.

L’événement Spectacle musical à a Couronne Martigues a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Martigues