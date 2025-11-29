spectacle musical à la bibliothèque Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon

spectacle musical à la bibliothèque

Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon 34 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

spectacle jeunesse l’aventure musicale et animale de Charlie dada par Paul Boudault

Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon 34 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 62 65 bmu.st.ciersdutaillon@sfr.fr

English :

children’s show: the musical and animal adventure of Charlie dada by Paul Boudault

German :

jugendtheaterstück: Das musikalische und tierische Abenteuer von Charlie dada von Paul Boudault

Italiano :

spettacolo per bambini: l’avventura musicale e animale di Charlie dada di Paul Boudault

Espanol :

espectáculo infantil: la aventura musical y animal de Charlie dada por Paul Boudault

