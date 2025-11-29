spectacle musical à la bibliothèque Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon
spectacle musical à la bibliothèque Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon Saint-Ciers-du-Taillon samedi 29 novembre 2025.
spectacle musical à la bibliothèque
Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon 34 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
spectacle jeunesse l’aventure musicale et animale de Charlie dada par Paul Boudault
.
Bibliothèque de St-Ciers-du-Taillon 34 Avenue de la République Saint-Ciers-du-Taillon 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 62 65 bmu.st.ciersdutaillon@sfr.fr
English :
children’s show: the musical and animal adventure of Charlie dada by Paul Boudault
German :
jugendtheaterstück: Das musikalische und tierische Abenteuer von Charlie dada von Paul Boudault
Italiano :
spettacolo per bambini: l’avventura musicale e animale di Charlie dada di Paul Boudault
Espanol :
espectáculo infantil: la aventura musical y animal de Charlie dada por Paul Boudault
L’événement spectacle musical à la bibliothèque Saint-Ciers-du-Taillon a été mis à jour le 2025-11-06 par Offices de Tourisme de Jonzac