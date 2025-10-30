Spectacle musical à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Spectacle musical à la Médiathèque d’Eygalières Médiathèque Charles Galtier Eygalières jeudi 30 octobre 2025.

Spectacle musical à la Médiathèque d’Eygalières

Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 15h30. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 15:30:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Découvrez le spectacle musical Petit Canard à la Médiathèque d’Eygalières, jeudi 30 octobre à 15h30 !Enfants

La Médiathèque Charles Galtier à Eygalières vous invite à assister au spectacle « Petit Canard ».



D’après Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen, écrivain danois du 19ème siècle, célèbre pour ses contes de fées comme La petite sirène ou La petite fille aux allumettes.

Avec Aimée de La Salle (récit, voix et petits instruments) et Cécile Veyrat (transcription, accordéon et voix).

Mise en scène de Khalida Azaom.



Durée 35 min

Pour enfants à partir de 2 ans

Gratuit, places limitées, inscription à la Médiathèque par téléphone ou par mail .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

English :

Discover the musical show ‘Petit Canard’ at the Eygalières Media Library on Thursday, 30 October at 3:30 p.m.!

German :

Entdecken Sie das Musiktheaterstück „Petit Canard“ (Das kleine Entlein) in der Mediathek von Eygalières, Donnerstag, 30. Oktober, um 15:30 Uhr!

Italiano :

Scoprite il musical « Petit Canard » alla biblioteca multimediale di Eygalières giovedì 30 ottobre alle 15.30!

Espanol :

Descubra el espectáculo musical « Petit Canard » en la mediateca de Eygalières el jueves 30 de octubre a las 15:30 h

L’événement Spectacle musical à la Médiathèque d’Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2025-09-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles