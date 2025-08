Spectacle musical à la Tour du Schlossberg Forbach

Spectacle musical à la Tour du Schlossberg Forbach samedi 9 août 2025.

Spectacle musical à la Tour du Schlossberg

Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 16:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Spectacle musical autour de la légende d’Alice de Forbach. Annette Philipp a arrangé le texte qui sera déclamé par Bernadette Salzamm. Les dames du Petit Choeur, dirigé par Thierry Ferré, assureront la partir chantée. Des musiciens feront résonner harpe, flûte à bec, alto, percussions et organetto dans une ambiance de musique Renaissance. Rendez-vous dans la cour des canons au Burghof à 16h pour ensuite monter au pied de la tour.Tout public

0 .

Forbach 57600 Moselle Grand Est amoforbach@gmail.com

English :

Musical show based on the legend of Alice de Forbach. Annette Philipp has arranged the text, which will be recited by Bernadette Salzamm. The ladies of the Petit Choeur, directed by Thierry Ferré, will provide the sung part. Musicians will sound harp, recorder, viola, percussion and organetto in an atmosphere of Renaissance music. Meet in the Burghof cannon courtyard at 4pm, then climb up to the foot of the tower.

German :

Musikalische Aufführung rund um die Legende von Alice von Forbach. Annette Philipp hat den Text bearbeitet, der von Bernadette Salzamm deklamiert wird. Die Damen des Petit Choeur, der von Thierry Ferré geleitet wird, übernehmen den gesungenen Part. Musiker werden Harfe, Blockflöte, Bratsche, Perkussion und Organetto in einer Atmosphäre von Renaissancemusik erklingen lassen. Wir treffen uns um 16 Uhr im Kanonenhof des Burghofs und steigen dann zum Fuß des Turms hinauf.

Italiano :

Un musical basato sulla leggenda di Alice de Forbach. Annette Philipp ha arrangiato il testo, che sarà recitato da Bernadette Salzamm. Le signore del Petit Choeur, dirette da Thierry Ferré, forniranno la parte cantata. I musicisti suoneranno arpa, flauto dolce, viola, percussioni e organetto in un’atmosfera di musica rinascimentale. Ritrovo nel cortile dei cannoni del Burghof alle 16.00 e salita ai piedi della torre.

Espanol :

Un musical basado en la leyenda de Alicia de Forbach. Annette Philipp ha arreglado el texto, que será recitado por Bernadette Salzamm. Las damas del Petit Choeur, dirigidas por Thierry Ferré, se encargarán de la parte cantada. Los músicos aportarán los sonidos del arpa, la flauta dulce, la viola, la percusión y el organetto en un ambiente de música renacentista. Encuentro en el patio de los cañones del Burghof a las 16.00 horas y subida a los pies de la torre.

L’événement Spectacle musical à la Tour du Schlossberg Forbach a été mis à jour le 2025-08-04 par FORBACH TOURISME