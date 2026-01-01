Spectacle Musical à le Bourg le Chaud Dassin Le Bourg
Spectacle Musical à le Bourg le Chaud Dassin Le Bourg samedi 17 janvier 2026.
Spectacle Musical à le Bourg le Chaud Dassin
Salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Qui n’a jamais fredonné un air de Joe Dassin ? Le Chaud Dassin retrace le parcours d’un chanteur pas comme les autres et vous invite à venir pousser la chansonnette pour dresser ensemble le portrait d’une vedette pas si louche !
Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 6 70 38 01 13 tant.bourg.battant@gmail.com
English :
Who hasn’t hummed a Joe Dassin tune? Chaud Dassin retraces the career of a singer like no other, and invites you to join in the sing-along to paint a portrait of a not-so-shady star!
