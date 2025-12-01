Spectacle musical à Sézanne Sézanne

Spectacle musical à Sézanne

Début : 2025-12-13 21:00:00

Retrouvez Contre-Temps un spectacle musicale d’après la vie de François Courdot le 13 décembre à 21h au Prétoire de Sézanne.

Interprêté par Marion Preïté, Marion Rybaka et Julien Mouchel.

Réservation obligatoire auprès de la mairie.

Entrée gratuite. .

Prétoire Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 46 31

