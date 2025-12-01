Spectacle musical à Sézanne Sézanne
Prétoire Sézanne
Début : 2025-12-13 21:00:00
Tout public
Retrouvez Contre-Temps un spectacle musicale d’après la vie de François Courdot le 13 décembre à 21h au Prétoire de Sézanne.
Interprêté par Marion Preïté, Marion Rybaka et Julien Mouchel.
Réservation obligatoire auprès de la mairie.
Entrée gratuite. .
