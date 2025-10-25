Spectacle musical À tue-tête Salle Gaston Chausson Charny Orée de Puisaye
Salle Gaston Chausson Chevillon Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-10-25 20:30:00
Spectacle musical À tue-tête, Trio Mouvements Contraires (Piano Flûte et Voix). Vous avez peut-être découvert sa magnifique voix lors de la dernière Nuit des Musées, à la Fabuloserie de Dicy. La jeune et talentueuse chanteuse lyrique Zoé Fouray revient avec cette fois deux musiciens complices Maïtane Madrazo au piano et Marius Biscuit à la flûte. Le Trio Mouvements Contraires présente ici un spectacle mêlant théâtre et musique. Sur le mode de la légèreté et de l’humour, trois musiciens aux goûts diamétralement opposés tentent d’accorder leurs violons. Y parviendront ils grâce aux divins compositeurs que sont Bach, Lehar, Offenbach, Bizet, Debussy, Schumann ou Verdi ? .
Salle Gaston Chausson Chevillon Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
