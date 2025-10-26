Spectacle musical À tue-tête Halle aux Grains de Toucy Toucy
Halle aux Grains de Toucy 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne
Spectacle musical À tue-tête, Trio Mouvements Contraires (Piano / Flûte et Voix). Vous avez peut-être découvert sa magnifique voix lors de la dernière Nuit des Musées, à la Fabuloserie de Dicy. La jeune et talentueuse
chanteuse lyrique Zoé Fouray revient avec cette fois deux musiciens complices Maïtane Madrazo au piano et Marius Biscuit à la flûte. Le
Trio Mouvements Contraires présente ici un spectacle mêlant théâtre et musique. Sur le mode de la légèreté et de l’humour, trois musiciens aux
goûts diamétralement opposés tentent d’accorder leurs violons. Y parviendront ils grâce aux divins compositeurs que sont Bach, Lehar, Offenbach, Bizet, Debussy, Schumann ou Verdi ? .
