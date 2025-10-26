Spectacle musical À tue-tête Halle aux Grains de Toucy Toucy

Halle aux Grains de Toucy 7 Rue Paul Defrance Toucy Yonne

Début : 2025-10-26 15:30:00

2025-10-26

Spectacle musical À tue-tête, Trio Mouvements Contraires (Piano / Flûte et Voix). Vous avez peut-être découvert sa magnifique voix lors de la dernière Nuit des Musées, à la Fabuloserie de Dicy. La jeune et talentueuse

chanteuse lyrique Zoé Fouray revient avec cette fois deux musiciens complices Maïtane Madrazo au piano et Marius Biscuit à la flûte. Le

Trio Mouvements Contraires présente ici un spectacle mêlant théâtre et musique. Sur le mode de la légèreté et de l’humour, trois musiciens aux

goûts diamétralement opposés tentent d’accorder leurs violons. Y parviendront ils grâce aux divins compositeurs que sont Bach, Lehar, Offenbach, Bizet, Debussy, Schumann ou Verdi ? .

