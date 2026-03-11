SPECTACLE MUSICAL ACCRO AUX ÉCRANS

Fouzilhon Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Radio Chaipas est une vieille radio à lampes. Pendant des années, elle a éclairé l’imaginaire des enfants à grands coups d’histoires. Seulement depuis quelques temps, elle a les fréquences qui s’embrouillent. Elle est devenue accro aux écrans, au point de ne plus savoir dire que Chaipas . Alors pour lui permettre de retrouver son imagination, un chanteur un peu rêveur va tenter de lui réapprendre à voir dans l’ennui. Mais avec tous ces écrans autour d’eux, vont-ils y parvenir ?

Plein tarif 14€ Réduit 10€. de 18 ans 6€. Sur réservation. .

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie +33 6 69 38 49 34 resatdp@gmail.com

English :

Radio Chaipas is an old-fashioned tube radio. For years, it lit up children’s imaginations with stories. Now it’s so addicted to screens that all it can say is Chaipas . To help her regain her imagination, a dreamy singer tries to teach her how to see through boredom.

Full price: 14? -Reduced 10?. under 18 6?

