Spectacle musical Albaricate chante Anne Sylvestre Bibliothèque municipale Dinan

Spectacle musical Albaricate chante Anne Sylvestre

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 16:45:00

2025-12-20

Spectacle musical en langue des signes

Albaricate chante Anne Sylvestre

Albaricate, c’est un duo de création originale, une femme chansigneuse et un homme guitariste chanteur pour 1h de concert en Langue des Signes Française et chanson acoustique.

Retrouvez Rose, Clémence, Philomène, Maryvonne, … le répertoire féministe d’Anne Sylvestre, des textes à la fois drôles, engagés ou intimes.

Salle Mathurin-Monier

Ados (+ de 12 ans)

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

