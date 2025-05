SPECTACLE MUSICAL AQUA – Espira-de-l’Agly, 23 mai 2025 21:00, Espira-de-l'Agly.

Pyrénées-Orientales

SPECTACLE MUSICAL AQUA Impasse de la Teulière Espira-de-l’Agly Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 21:00:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Aqua vous immerge dans la vie plus ou moins compliquée de trois amies d’enfance travaillant toutes au sein du même aquarium.

.

Impasse de la Teulière

Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 17 53 mairie@espira.com

English :

Aqua immerses you in the more or less complicated lives of three childhood friends, all working at the same aquarium.

German :

Aqua führt Sie in das mehr oder weniger komplizierte Leben von drei Freundinnen aus Kindertagen ein, die alle im selben Aquarium arbeiten.

Italiano :

Aqua vi immerge nelle vite più o meno complicate di tre amici d’infanzia, che lavorano tutti nello stesso acquario.

Espanol :

Aqua te sumerge en las vidas más o menos complicadas de tres amigos de la infancia que trabajan en el mismo acuario.

L’événement SPECTACLE MUSICAL AQUA Espira-de-l’Agly a été mis à jour le 2025-05-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME