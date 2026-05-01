Spectacle musical Arthur danse sous l’orage Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle musical Arthur danse sous l’orage Montcuq-en-Quercy-Blanc mardi 19 mai 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Spectacle musical Arthur danse sous l’orage
Allée des Maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Arthur danse sous l’orage, c’est le regard d’une mère qui tente de construire des représentations pour son jeune, qui doute parfois mais qui ne perd jamais espoir de le voir grandir et se construire en s’inspirant des autres
Arthur danse sous l’orage, c’est le regard d’une mère qui tente de construire des représentations pour son jeune, qui doute parfois mais qui ne perd jamais espoir de le voir grandir et se construire en s’inspirant des autres. Les autres, ce sont les musiciens qui l’entourent, les adolescents de son collège, les amis.
Arthur, est un adolescent autiste, il est sur scène depuis l’âge de 11 ans, la musique et le chant sont ses passions. Dans ce nouvel opus, il est aussi musicien, sa voix d’adolescent n’a rien perdue de son émotion.
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Allée des Maronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 7 68 32 96 76 info@lezarddelarue.org
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English :
Arthur dances in a storm, it is the look of a mother who tries to build representations for her youngster, who sometimes doubts but who never loses hope to see him grow and build himself by drawing inspiration from others
L’événement Spectacle musical Arthur danse sous l’orage Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CVL Castelnau-Montratier
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