Spectacle musical: Au café du canal Palais des Congrès Perros-Guirec

Spectacle musical: Au café du canal

Palais des Congrès 1 rue Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Au café du canal : cinq personnes se croisent et s’interpellent au rythme des chansons de Pierre Perret.

Un piano et cinq voix dévoilent autant de facettes de l’auteur: Pierre Perret tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et l’humaniste.

Ce spectacle est au profit de l’association AVC22.

Billetterie:

– à l’office de tourisme de Perros-Guirec

– durant les permanences de l’ACGR .

Palais des Congrès 1 rue Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 47 22 72

