Spectacle musical: Au café du canal Palais des Congrès Perros-Guirec
Palais des Congrès 1 rue Maréchal Foch Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Au café du canal : cinq personnes se croisent et s’interpellent au rythme des chansons de Pierre Perret.
Un piano et cinq voix dévoilent autant de facettes de l’auteur: Pierre Perret tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et l’humaniste.
Ce spectacle est au profit de l’association AVC22.
Billetterie:
– à l’office de tourisme de Perros-Guirec
– durant les permanences de l’ACGR .
Palais des Congrès 1 rue Maréchal Foch Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 47 22 72
