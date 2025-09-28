Spectacle musical au fil de la mode Église Saint-Etienne Collonge-en-Charollais

Église Saint-Etienne Le bourg Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-28

« Suivez-moi jeune homme » Spectacle musical au fil de la mode

Avec Jean-Jacques Parquier (récit), Aude Husson Patru (chant) et Claire Simonet (clavier).

De la fin du XIXè au XXè siècle, la chanson française se fait témoin des temps tour à tour drôle, ironique, tendre ou impertinente.

À travers elle, se dessine un double regard d’un côté, l’univers chatoyant de la mode et de ses caprices, de l’autre, l’ombre discrète mais essentielle des petites mains qui l’ont façonnée.

Ces chansons révèlent ainsi, au-delà des sourires et de la fantaisie, l’histoire de la condition féminine, entre contraintes, luttes silencieuses et conquêtes de liberté.

De Brassens à Trenet, en passant par Prévert et Kosma, ce spectacle conjugue poésie et humour, légèreté et profondeur, pour offrir au spectateur une traversée musicale où se rencontrent la société, ses rêves et ses réalités.

Ne manquez pas ce rendez-vous, spectacle musical atypique au cœur de l’église où l’humour, la poésie et l’émotion font que la chanson révèle les histoires et les vies derrière la mode, un pan de notre société et de la condition féminine. .

Église Saint-Etienne Le bourg Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 25 95 mairie@collonge-en-charollais.fr

