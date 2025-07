Spectacle musical au Lupigastois avec « Nico et Maryse » Théâtre du Lupigastois Saint-Loup-du-Gast

Spectacle musical au Lupigastois avec « Nico et Maryse »
Théâtre du Lupigastois
Saint-Loup-du-Gast
samedi 19 juillet 2025

2 RUE DES DOUVES

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-07-19 20:30:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Spectacle musical et théâtral par le duo « Nico et Maryse »

Spectacle musical qui fera revivre les grandes pages de la chanson française, des années 50 aux années 90, au son de l’accordéon, de la guitare et des balles circassiennes.

Buvette à partir de 20h avec des gourmandises sucrées et salées .

Théâtre du Lupigastois 2 RUE DES DOUVES Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 82 57 79 lupienscene530@gmail.com

