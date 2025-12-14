SPECTACLE MUSICAL AU MOULIN D’AUXILLAC NONOLULU La Canourgue

SOIRÉE MYSTÈRE AU MOULIN D’AUXILLAC

1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le Moulin d’Auxillac vous invite à une soirée mystère, suspens et soupe chaude avec la Compagnie la faute à Voltaire et Bernard Grandjean à 18h.

Informations au 07 60 23 85 14.

1 espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 lemoulindauxillac@gmail.com

English :

The Moulin d’Auxillac invites you to an evening of mystery, suspense and hot soup with Compagnie la faute à Voltaire and Bernard Grandjean at 6pm.

Information on 07 60 23 85 14.

