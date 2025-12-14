SPECTACLE MUSICAL AU MOULIN D’AUXILLAC NONOLULU La Canourgue
SPECTACLE MUSICAL AU MOULIN D’AUXILLAC NONOLULU La Canourgue dimanche 15 mars 2026.
SOIRÉE MYSTÈRE AU MOULIN D’AUXILLAC
1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Le Moulin d’Auxillac vous invite à une soirée mystère, suspens et soupe chaude avec la Compagnie la faute à Voltaire et Bernard Grandjean à 18h.
Informations au 07 60 23 85 14.
Le Moulin d’Auxillac vous invite à une soirée mystère, suspens et soupe chaude avec la Compagnie la faute à Voltaire et Bernard Grandjean à 18h.
Informations au 07 60 23 85 14. .
1 espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 lemoulindauxillac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Moulin d’Auxillac invites you to an evening of mystery, suspense and hot soup with Compagnie la faute à Voltaire and Bernard Grandjean at 6pm.
Information on 07 60 23 85 14.
L’événement SOIRÉE MYSTÈRE AU MOULIN D’AUXILLAC La Canourgue a été mis à jour le 2026-01-27 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn