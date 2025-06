Spectacle musical au Théâtre de Verdure – Théâtre de Verdure Vagney 27 juin 2025 19:00

19h BYBY Duo Punk minimaliste tout public, entrée libre / 21h30 Film documentaire L’Énergie positive des Dieux tout public, entrée libreTout public

Théâtre de Verdure Rue des Angles

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 info@leplateauivre.com

English :

7pm BYBY Minimalist Punk Duo open to the public, free admission / 9:30pm Documentary film L’Énergie positive des Dieux open to the public, free admission

German :

19 Uhr BYBY Minimalistisches Punk-Duo alle Zuschauer, freier Eintritt / 21.30 Uhr Dokumentarfilm Die positive Energie der Götter alle Zuschauer, freier Eintritt

Italiano :

19:00 BYBY Minimalist Punk Duo pubblico, ingresso libero / 21:30 Film documentario L’Énergie positive des Dieux pubblico, ingresso libero

Espanol :

19.00 h BYBY Minimalist Punk Duo público general, entrada gratuita / 21.30 h Documental L’Énergie positive des Dieux público general, entrada gratuita

