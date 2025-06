Spectacle musical au Théâtre de Verdure – rue des Angles Vagney 12 juillet 2025 18:00

Vosges

Spectacle musical au Théâtre de Verdure rue des Angles Théâtre de Verdure Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

Date(s) :

2025-07-12

18h AMOURS CENDRES folklore argentin par Laurent Boudin tout public, 6€ / 20h30 théâtre FROU FROU (une vie sauvage) tout public, 8/10/12€Tout public

10 .

rue des Angles Théâtre de Verdure

Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 59 48 89 44 info@leplateauivre.com

English :

18h AMOURS CENDRES Argentine folklore by Laurent Boudin all audiences, 6? / 20h30 théâtre FROU FROU (une vie sauvage) all audiences, 8/10/12?

German :

18h AMOURS CENDRES argentinische Folklore von Laurent Boudin alle Altersgruppen, 6? / 20h30 Theater FROU FROU (ein wildes Leben) alle Altersgruppen, 8/10/12?

Italiano :

ore 18.00 AMOURS CENDRES Folklore argentino di Laurent Boudin pubblico, 6? / 20.30 Teatro FROU FROU (una vita selvaggia) pubblico, 8/10/12?

Espanol :

18.00 h AMOURS CENDRES Folclore argentino por Laurent Boudin público general, 6? / 20.30 h FROU FROU teatro (una vida salvaje) público general, 8/10/12?

L’événement Spectacle musical au Théâtre de Verdure Vagney a été mis à jour le 2025-06-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES