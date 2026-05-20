Spectacle musical Avant j’étais vieux Place du Prat Buzy

Buzy

Spectacle musical Avant j’étais vieux

Place du Prat Espace Sagette Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

C’est une pièce de théâtre musicale, drôle et émouvante, dédiée aux futurs retraités. Pierre, sexagénaire irascible, embourbé dans ses habitudes de jeune retraité participe à un atelier de méditation pleine conscience qui va faire basculer sa vie sous les traits d’une jeune femme à l’allure débraillée, sa conscience s’invite dans son quotidien pour lui redonner goût à la vie. Un spectacle visant à promouvoir le bien vieillir, le bien vivre, à dédramatiser le passage à la retraite. Vieillir n’est pas une punition ! . Sur réservation. .

Place du Prat Espace Sagette Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88

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English : Spectacle musical Avant j’étais vieux

L’événement Spectacle musical Avant j’étais vieux Buzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées