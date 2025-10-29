Spectacle musical Baladin, l’étonnant voyageur Maison du Peuple Fourchambault

Spectacle musical Baladin, l’étonnant voyageur Maison du Peuple Fourchambault mercredi 29 octobre 2025.

Spectacle musical Baladin, l’étonnant voyageur

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:15:00

Date(s) :

2025-10-29

Mercredi 29 octobre, à 10h30, venez vous plonger dans des décors 3D en cartons-pâte, illustrant des ballades et des chansons aux mélodies pop.

Baladin est un aventurier, un personnage courageux qui n’a pas hésité, un jour, à monter sur une grue pour prendre de la hauteur. Et il a changé son point de vue

Est-ce que prendre de la hauteur fait grandir ou est-ce que grandir fait prendre de la hauteur se demande Baladin ?

A partir de cette question, il entame un étonnant road trip musical en quête de hauteur dans l’univers pop-up d’un livre géant. Et BALADIN va rencontrer l’amour

Spectacle sur réservation à la médiathèque municipale au 03 86 60 87 89 ou par mail à l’adresse mediatheque@mairie-fourchambault.fr

Public à partir de 3 ans

Durée 45 minutes

Prix 3€ par enfant et gratuit pour un accompagnateur. .

Maison du Peuple Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 99 07

English :

German : Spectacle musical Baladin, l’étonnant voyageur

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle musical Baladin, l’étonnant voyageur Fourchambault a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Nevers