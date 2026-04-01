Troyes

Spectacle musical “Bar D’connecté”

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-28

“Bar D’connecté” est un spectacle musical réunissant des jeunes lycéennes et des résidents d’EHPAD, symboliquement aux deux extrémités de la vie.



Autour d’une rencontre à la terrasse d’un café — lieu chaleureux et convivial — les échanges prennent vie, les regards évoluent et de véritables liens se tissent.



Les objectifs du spectacle

> Favoriser la rencontre entre générations

> Redonner du sens aux métiers de l’accompagnement

> Porter un regard positif sur les EHPAD



Entrée gratuite sur inscription (places limitées) .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Spectacle musical “Bar D’connecté” Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne