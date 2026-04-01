Spectacle musical “Bar D’connecté” Troyes
Spectacle musical “Bar D’connecté” Troyes mardi 28 avril 2026.
Troyes
Spectacle musical “Bar D’connecté”
Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-28
“Bar D’connecté” est un spectacle musical réunissant des jeunes lycéennes et des résidents d’EHPAD, symboliquement aux deux extrémités de la vie.
Autour d’une rencontre à la terrasse d’un café — lieu chaleureux et convivial — les échanges prennent vie, les regards évoluent et de véritables liens se tissent.
Les objectifs du spectacle
> Favoriser la rencontre entre générations
> Redonner du sens aux métiers de l’accompagnement
> Porter un regard positif sur les EHPAD
Entrée gratuite sur inscription (places limitées) .
Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Spectacle musical “Bar D’connecté” Troyes a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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