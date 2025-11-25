Spectacle Musical Bio Les recycleurs de son Xanton-Chassenon

Spectacle Musical Bio Les recycleurs de son

Dans le cadre de la Semaine Europénne de la réduction des déchets

Vous aimez la musique?

Venez découvrir le spectacle musical hors du commun de la compagnie Les Recycleurs de Son .

Pour la première année, à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui se déroule fin novembre, le Sycodem Sud-Vendée organise un événement culturel gratuit autour des déchets abandonnés le spectacle musical BIO* (*Boite d’Instruments Originaux)

Bruicoleurs , Tony Bailly et Emmanuel Ferjou des Recycleurs de Son, nous font découvrir sous la forme de la lutherie sauvage, des instruments issus d’objets de la consommation et des déchets. A travers chaque musique, l’histoire d’un objet se dessine on découvre les sonorités d’un violon-bidon d’huile d’olive, d’un orgue à 6 siphons, ainsi que de nombreux autres instruments…

Ce spectacle familial et intergénérationnel aborde avec bienveillance et émerveillement les thèmes du gaspillage, de la surconsommation, des déchets abandonnés et du recyclage.

Le spectacle est gratuit et sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Possibilités d’inscription

– En flashant ce QR Code QR-Recycleurs de Son-21nov2025.png

– En cliquant sur ce lien https://my.weezevent.com/spectacle-les-recycleurs-de-son?locale=fr-fr&o=qr-code+Recycleurs+de+Son

– En contactant le Sycodem Sud Vendée 02 51 50 75 35 .

