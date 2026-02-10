Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito Concorès
Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito Concorès samedi 2 mai 2026.
Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito
Salle des Fêtes Concorès Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Une soirée à ne pas manquer le spectacle musical Body Bi Goude de la compagnie C’dric et Danito rend hommage à Boby Lapointe.
Ces deux bipèdes embobinés dans le débit des mots interprétent avec fougue des textes de Boby Lapointe.
Une soirée à ne pas manquer le spectacle musical Body Bi Goude de la compagnie C’dric et Danito rend hommage à Boby Lapointe.
Ces deux bipèdes embobinés dans le débit des mots interprétent avec fougue des textes de Boby Lapointe.
.
Salle des Fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening not to be missed: the musical show Body Bi Goude by the C?dric et Danito company pays tribute to Boby Lapointe.
These two bipeds reeled in by the flow of words perform spirited renditions of Boby Lapointe’s lyrics.
L’événement Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito Concorès a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Gourdon