Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito

Salle des Fêtes Concorès Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Une soirée à ne pas manquer le spectacle musical Body Bi Goude de la compagnie C’dric et Danito rend hommage à Boby Lapointe.

Ces deux bipèdes embobinés dans le débit des mots interprétent avec fougue des textes de Boby Lapointe.

.

Salle des Fêtes Concorès 46310 Lot Occitanie

English :

An evening not to be missed: the musical show Body Bi Goude by the C?dric et Danito company pays tribute to Boby Lapointe.

These two bipeds reeled in by the flow of words perform spirited renditions of Boby Lapointe’s lyrics.

L’événement Spectacle musical Boby Bi Goude par la Cie C’dric et Danito Concorès a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Gourdon