Spectacle musical Bougrr ! Neufchâteau

Spectacle musical Bougrr ! Neufchâteau vendredi 1 mai 2026.

Spectacle musical Bougrr !

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Vendredi 2026-05-01 15:00:00

2026-05-01 15:45:00

2026-05-01

Bigre ! Ces deux bougres, Bougrr et Bigrr, sont voleurs et envoleurs de chansons. Ils les volent pour qu’elles s’envolent, pour que les chansons prennent l’air et que les airs voient la lumière. Ces deux cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans leurs sacs à malices et les chantent avec humour, émotion et générosité. Les chansons qui composent ce répertoire ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des enfants. Et c’est pour ça qu’elles sont plus précieuses que des diamants ! Elles abordent avec finesse et un soupçon d’impertinence des sujets actuels et intemporels.

Créée en 2022 autour de l’auteur-compositeur-interprète Lionel GROB, la compagnie BON GORILLE manie les mots, la chanson, l’humour et la poésie pour proposer par ses créations destinées au jeune et tout public une réflexion autour des questions sociales et environnementales. Le lien entre création artistique et action culturelle de terrain n’est pas un vain mot. L’action culturelle nourrit, enrichit, construit même en partie le travail de création. Puisant dans les valeurs de l’éducation populaire, nous revendiquons la porosité entre la transmission et la création.

A partir de 5 ans.Tout public

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est

English :

Bigre! These two buggers, Bougrr and Bigrr, are song thieves. They steal them so that they can fly away, so that the songs can take to the air and the airs can see the light. These two burglars have more than one song in their bag of tricks, and they sing them with humor, emotion and generosity. The songs in this repertoire are special in that they were written with children in mind. And that makes them more precious than diamonds! With finesse and a hint of impertinence, they tackle current and timeless subjects.

Created in 2022 around singer-songwriter Lionel GROB, BON GORILLE uses words, song, humor and poetry to reflect on social and environmental issues for young people and the general public. The link between artistic creation and cultural action in the field is not an empty word. Cultural action feeds, enriches and even partly builds the creative work. Drawing on the values of popular education, we assert the porosity between transmission and creation.

For ages 5 and up.

German :

Bigrr! Diese beiden Kerle, Bougrr und Bigrr, sind Diebe, die Lieder stehlen. Sie stehlen sie, damit sie wegfliegen, damit die Lieder in die Luft gehen und die Luft das Licht sieht. Diese beiden komplizenhaften Einbrecher haben mehr als ein Lied in ihren Trickkisten und singen sie mit Humor, Gefühl und Großzügigkeit. Das Besondere an den Liedern, die dieses Repertoire bilden, ist, dass sie mit Kindern geschrieben wurden. Und deshalb sind sie wertvoller als Diamanten! Sie behandeln mit Raffinesse und einem Hauch von Frechheit aktuelle und zeitlose Themen.

Die Kompanie BON GORILLE wurde 2022 um den Liedermacher Lionel GROB herum gegründet und arbeitet mit Worten, Chansons, Humor und Poesie, um mit ihren Kreationen, die sich an ein junges und allgemeines Publikum richten, eine Reflexion über soziale und ökologische Fragen anzuregen. Die Verbindung zwischen künstlerischem Schaffen und kulturellem Handeln vor Ort ist kein leeres Wort. Die kulturelle Aktion nährt, bereichert und baut teilweise sogar die kreative Arbeit auf. In Anlehnung an die Werte der Volksbildung fordern wir die Durchlässigkeit zwischen Vermittlung und Kreation.

Ab 5 Jahren.

Italiano :

Bigre! Questi due bestie, Bougrr e Bigrr, sono ladri di canzoni. Le rubano perché possano volare via, perché le canzoni possano prendere il volo e le arie possano vedere la luce. Questi due ladri hanno più di una canzone nella loro borsa dei trucchi e la cantano con umorismo, emozione e generosità. Le canzoni di questo repertorio sono speciali perché sono state scritte con i bambini. E questo le rende più preziose dei diamanti! Affrontano temi attuali e senza tempo con finezza e un pizzico di impertinenza.

Creato nel 2022 attorno al cantautore Lionel GROB, BON GORILLE utilizza parole, canzoni, umorismo e poesia per esplorare temi sociali e ambientali nelle sue produzioni destinate al pubblico giovane e al grande pubblico. Il legame tra creazione artistica e azione culturale sul campo non è una parola vuota. L’azione culturale alimenta, arricchisce e persino costruisce in parte il lavoro creativo. Attingendo ai valori dell’educazione popolare, insistiamo sulla relazione porosa tra trasmissione e creazione.

Per bambini dai 5 anni in su.

Espanol :

¡Bigre! Estos dos bichos, Bougrr y Bigrr, son ladrones de canciones. Las roban para que vuelen, para que las canciones vuelen y los aires vean la luz. Estos dos ladrones tienen más de una canción en su bolsa de trucos, y las cantan con humor, emoción y generosidad. Las canciones de este repertorio tienen la particularidad de haber sido escritas con niños. Y eso las hace más preciosas que los diamantes Abordan temas actuales y atemporales con delicadeza y un toque de impertinencia.

Creado en 2022 en torno al cantautor Lionel GROB, BON GORILLE utiliza la palabra, la canción, el humor y la poesía para explorar temas sociales y medioambientales en sus producciones destinadas al público joven y al gran público. El vínculo entre la creación artística y la acción cultural sobre el terreno no es una palabra vacía. La acción cultural alimenta, enriquece e incluso en parte se basa en el trabajo creativo. Inspirándonos en los valores de la educación popular, insistimos en la porosa relación entre transmisión y creación.

A partir de 5 años.

