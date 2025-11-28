Spectacle musical Broons

Spectacle musical Broons vendredi 28 novembre 2025.

Spectacle musical

Maison intercommunale Broons Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Bienvenue au blind quest ! Découvrez ce blind test interactif et amusant animé à deux guitares et deux voix par le duo Chante Slouby, Eric Lorcey et Gregg Michel, dont la playlist s’étend des années 30 à aujourd’hui, en français comme en anglais. De nombreux challenge viennent pimenter le jeu « mash up », « google translate », « reverso », « le medley de la mort » et bien d’autres ! Alors, saurez-vous relever le défi ?

Public adulte

Sur inscription .

Maison intercommunale Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44

