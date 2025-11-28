Spectacle musical Broons
Spectacle musical Broons vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle musical
Maison intercommunale Broons Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Bienvenue au blind quest ! Découvrez ce blind test interactif et amusant animé à deux guitares et deux voix par le duo Chante Slouby, Eric Lorcey et Gregg Michel, dont la playlist s’étend des années 30 à aujourd’hui, en français comme en anglais. De nombreux challenge viennent pimenter le jeu « mash up », « google translate », « reverso », « le medley de la mort » et bien d’autres ! Alors, saurez-vous relever le défi ?
Public adulte
Sur inscription .
Maison intercommunale Broons 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 00 44
