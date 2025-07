Spectacle Musical Canopée L’échiquier Pouzauges

Spectacle Musical Canopée L'échiquier Pouzauges jeudi 9 octobre 2025.

Spectacle Musical Canopée

L'échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Ce spectacle inclassable met en scène Norenjiv, un chanteur aussi authentique que ses cheveux sont synthétiques.

Voix modifiée et son électro, le dandy crooner nous abreuve de ringardise. Mais soudain, ses machines lui font défaut, le show vacille et le masque tombe. Il est temps de revenir à l’essentiel…

Boris Vigneron a tous les talents. Le chanteur-acrobate-comé­dien s’amuse à nous mener en bateau et invente un moment magique sorti tout droit de son imagination.

Un spectacle hybride qui monte crescendo et se termine par un final explosif et grandiose qui laisse sans voix.

Tout public à partir de 10 ans. .

+33 2 51 61 46 10

English :

This unclassifiable show features Norenjiv, a singer as authentic as his hair is synthetic.

German :

In dieser unklassifizierbaren Show geht es um Norenjiv, einen Sänger, der so authentisch ist wie sein Haar synthetisch.

Italiano :

Questo spettacolo inclassificabile vede protagonista Norenjiv, un cantante tanto autentico quanto i suoi capelli sono sintetici.

Espanol :

Este espectáculo inclasificable presenta a Norenjiv, un cantante tan auténtico como sintético es su pelo.

