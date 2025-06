Spectacle musical Cany-Barville 28 juin 2025 20:30

Seine-Maritime

Spectacle musical Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Spectacle musical avec un conte musical suivi d’un concert de variétés, organisé par l’Union musicale de la ville et en collaboration avec la Fraternelle d’Yvetot.

Avec plus de 50 musiciens et sous la direction de Carole Olivier et Rachel Bloquet.

Entrée libre

Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 17 59 76

English : Spectacle musical

Musical show with a musical tale followed by a variety concert, organized by the town’s Musical Union and in collaboration with the Fraternelle d’Yvetot.

With over 50 musicians and under the direction of Carole Olivier and Rachel Bloquet.

Free admission

German :

Musikalisches Spektakel mit einem musikalischen Märchen und einem anschließenden Varietékonzert, organisiert von der Union musicale de la ville und in Zusammenarbeit mit der Fraternelle d’Yvetot.

Mit mehr als 50 Musikern und unter der Leitung von Carole Olivier und Rachel Bloquet.

Freier Eintritt

Italiano :

Spettacolo musicale con un racconto musicale seguito da un concerto di varietà, organizzato dall’Unione musicale cittadina in collaborazione con la Fraternelle d’Yvetot.

Con oltre 50 musicisti e diretto da Carole Olivier e Rachel Bloquet.

Ingresso libero

Espanol :

Espectáculo musical con un cuento musical seguido de un concierto de variedades, organizado por la unión musical de la ciudad en colaboración con la Fraternelle d’Yvetot.

Con más de 50 músicos y bajo la dirección de Carole Olivier y Rachel Bloquet.

Entrada gratuita

L’événement Spectacle musical Cany-Barville a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre