Spectacle musical Carte blanche à Marion REMIN Le Moulin à sons Loudéac

Spectacle musical Carte blanche à Marion REMIN

Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Spectacle musical la vie ordinaire d’une Gen Z tourmentée Carte blanche à Marion REMIN

Vous n’arrivez pas à suivre les ados ? Normal même pour nous c’est difficile. Entre l’amour, l’amitié, les réseaux sociaux et les déceptions, notre cerveau tourne à plein régime et nos émotions jouent aux montagnes russes.

Le temps d’une soirée, plongez dans le quotidien ordinaire d’une ado tourmentée (après ça c’est sûr vous nous laisserez faire la grasse matinée!) -)

Spectacle musical créé par Marion REMIN, interprété par Marion REMIN et une dizaine d’élèves du Moulin à Sons. .

Le Moulin à sons 17, allée du Champ de Foire Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 35 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle musical Carte blanche à Marion REMIN Loudéac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Bretagne Centre