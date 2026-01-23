Spectacle musical C’est mort ou presque Commercy

Spectacle musical C’est mort ou presque

C’est mort (ou presque) en fait, c’est pas mort du tout, c’est plutôt plein de vie, ça déborde même !

Joachim Latarjet, en homme orchestre polyvalent, s’accompagne d’un trombone, d’une guitare électrique, d’une basse, d’un tuba, et s’empare des textes de Charles Pennequin, ancien gendarme devenu un de nos grands poètes contemporains. Par vagues sonores déferlent des poèmes hypnotiques et excitants à la fois. Avec de l’excès donc, et de l’humour surtout.

C’est mélodique, ça groove, vraiment. La voix de l’interprète, comme un cinquième instrument, travaillée par des textures différentes, envoie des déclarations à la fois urgentes et jubilatoires, pleines de drôlerie irrésistible et de rage insoumise.

Durée 50 minutes

A partir de 10 ans

Spectacle accueilli dans le cadre de Festi’Cuivres et en partenariat avec l’ACB Scène nationale de Bar-le-Duc.

Par la Cie Oh ! Oui.Tout public

English :

It’s dead (or almost): in fact, it’s not dead at all, it’s full of life, overflowing with it!

Joachim Latarjet, like a versatile one-man band, accompanies himself on trombone, electric guitar, bass and tuba, and takes on the texts of Charles Pennequin, a former gendarme who has become one of our great contemporary poets. In waves of sound, the poems are both hypnotic and exciting. With excess, and humor above all.

It’s melodic, it really grooves. The performer’s voice, like a fifth instrument, worked by different textures, sends out statements that are both urgent and jubilant, full of irresistible humour and insubordinate rage.

Running time: 50 minutes

Ages 10 and up

Show presented as part of Festi’Cuivres and in partnership with ACB Scène nationale de Bar-le-Duc.

By Cie Oh! Oui.

