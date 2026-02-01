Spectacle musical Chanel et Schiaparelli le fil de la rivalité MJC Laneuveville Laneuveville-devant-Nancy

Spectacle musical Chanel et Schiaparelli le fil de la rivalité

MJC Laneuveville 21 rue Viriot impasse Noirot Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Chanel vs Schiaparelli — l’élégance en duel !

Entrez dans l’univers fascinant de la haute couture où deux génies de la mode s’affrontent Coco Chanel, reine du chic intemporel, et Elsa Schiaparelli, prêtresse du surréalisme et de l’audace.

Un spectacle musical tout public mêlant humour, chansons, rivalité et émotions, où l’histoire de la mode devient un véritable théâtre vivant. Paillettes, esprit et créativité sont au rendez-vous dans ce duel légendaire.

Avec la participation de l’école de danse d’Agnès Scalini.

Réservation en ligne.Tout public

MJC Laneuveville 21 rue Viriot impasse Noirot Laneuveville-devant-Nancy 54410 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 51 12 87 contact@mjclaneuveville.fr

English :

Chanel vs Schiaparelli? a duel of elegance!

Enter the fascinating world of haute couture, where two fashion geniuses clash: Coco Chanel, queen of timeless chic, and Elsa Schiaparelli, priestess of surrealism and audacity.

A musical show for all audiences, combining humor, song, rivalry and emotion, where the history of fashion becomes a veritable living theater. Glitter, wit and creativity are the order of the day in this legendary duel.

With the participation of Agnès Scalini’s dance school.

Book online.

