Spectacle Musical Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente ! Rue des Guerrupes Molinet

Molinet

Spectacle Musical Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente !

Rue des Guerrupes Complexe municipal Salle n°1 Molinet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale de l’Allier et la bibliothèque de Molinet vous invite à découvrir Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente ! de la compagnie Supermétrope.

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Rue des Guerrupes Complexe municipal Salle n°1 Molinet 03510 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60

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English :

As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale de l’Allier and the Molinet library invite you to discover Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente! by the Supermétrope company.

L’événement Spectacle Musical Chanter l’amour dans une canadienne, ça se tente ! Molinet a été mis à jour le 2026-02-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ