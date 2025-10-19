Spectacle musical chasseur de sons Erdeven
Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan
Début : 2025-10-19 15:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Chasseur de Sons invite le public à un voyage sonore à travers le temps, les cultures et les matériaux. Le spectacle explore comment les sons naissent, comment les instruments sont créés, et comment ils deviennent les compagnons de nos émotions.
Hocine ne se contente pas de jouer, il partage, il raconte, il sensibilise à l’écoute, à l’origine des sons.
Tout public à partir de 6 ans
Tarif 5€
Réservez dès maintenant https://my.weezevent.com/spectacle-chasseur-de-sons
06 74 94 87 19 ou à la médiathèque d’Erdeven .
Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19
