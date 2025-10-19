Spectacle musical chasseur de sons Erdeven

Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Début : 2025-10-19 15:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Chasseur de Sons invite le public à un voyage sonore à travers le temps, les cultures et les matériaux. Le spectacle explore comment les sons naissent, comment les instruments sont créés, et comment ils deviennent les compagnons de nos émotions.

Hocine ne se contente pas de jouer, il partage, il raconte, il sensibilise à l’écoute, à l’origine des sons.

Tout public à partir de 6 ans

Tarif 5€

Réservez dès maintenant https://my.weezevent.com/spectacle-chasseur-de-sons

06 74 94 87 19 ou à la médiathèque d’Erdeven .

Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

