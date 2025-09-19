SPECTACLE MUSICAL CHTOLÔGO Cans et Cévennes

SPECTACLE MUSICAL CHTOLÔGO

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Entre théâtre et chansons, violoncelle, accordéon et percussions, cumbia et reggae, rires et émotions… la compagnie Bambaoum vous présente le nouveau concert/spectacle de Chtolôgo. Il s’agit d’un objet chantant non identifié ou OCNI !

Après un premier album en 2023 l’enclume des jours et 160 concerts solo, le projet Chtolôgo évolue et se métamorphose en Duo… avec Maylis au violoncelle et à la voix qui rejoint Olivier pour participer à l’enregistrement du nouvel album qui sortira en 2026 !

Public à partir de 10 ans. Durée 1h environ. Participation au chapeau. Accueil à partir de 20h00 .

Rue Tonnance Ferréol Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Between theater and song, cello, accordion and percussion, cumbia and reggae, laughter and emotion… the Bambaoum company presents the new Chtolôgo concert/show.

German :

Zwischen Theater und Liedern, Cello, Akkordeon und Perkussion, Cumbia und Reggae, Lachen und Emotionen… die Kompanie Bambaoum präsentiert Ihnen das neue Konzert/Spektakel von Chtolôgo.

Italiano :

Tra teatro e canzone, violoncello, fisarmonica e percussioni, cumbia e reggae, risate ed emozioni… la compagnia Bambaoum presenta il nuovo concerto-spettacolo di Chtolôgo.

Espanol :

Entre teatro y canción, violonchelo, acordeón y percusión, cumbia y reggae, risa y emoción… la compañía Bambaoum presenta el nuevo concierto-espectáculo de Chtolôgo.

