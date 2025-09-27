Spectacle musical Bibliothèque municipale Clérieux

Spectacle musical Bibliothèque municipale Clérieux samedi 27 septembre 2025.

Spectacle musical

Bibliothèque municipale 110 impasse de l’industrie Clérieux Drôme

Début : 2025-09-27 16:00:00
2025-09-27

Un Spectacle Musical de la Compagnie des Lisières aura lieu à la Bibliothèque.
Bibliothèque municipale 110 impasse de l’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 57 67 05  bibliothequeclerieux@gmail.com

English :

A Musical Show by the Compagnie des Lisières will take place at the Library.

German :

In der Bibliothek findet ein Spectacle Musical der Compagnie des Lisières statt.

Italiano :

Presso la Biblioteca si terrà una performance musicale della Compagnie des Lisières.

Espanol :

En la Biblioteca tendrá lugar una actuación musical de la Compagnie des Lisières.

