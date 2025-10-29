[Spectacle musical] Comme c’est étrange ! · Solta Salta Parc d’activités des Besnardières Gorron

[Spectacle musical] Comme c’est étrange ! · Solta Salta Parc d’activités des Besnardières Gorron mercredi 29 octobre 2025.

[Spectacle musical] Comme c’est étrange ! · Solta Salta

Parc d’activités des Besnardières Espace Culturel Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 15:50:00

Date(s) :

2025-10-29

Un spectacle joyeusemennt déjanté à savourer en famille à partir de 5 ans !

Avec leurs chansons à dormir debout, le duo polyglotte de Söta Sälta (qui signifie sucré salé en suédois) nous entraîne joyeusement dans son univers.

Elsa Birgé et Linda Edsjö ont choisi d’aborder l’étrange sous toutes ses formes. Celui qui fait rire, celui qui fait peur, le charme de l’inconnu et de l’étranger, le bizarre. Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques.

Les deux musiciennes sont drôles et impertinentes. Elles chantent en français et en suédois. Joignant le geste à la parole, elles font participer les enfants à leur univers sonore. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Un spectacle à partager en famille, dont l’album éponyme a reçu le Grand prix jeune public 2020 de l’Académie Charles Cros.

Spectacle pétillant et drôle, à voir absolument. Télérama

Mercredi 29 octobre · 15h

Gorron · Espace culturel Colmont

Tarif unique 5€

Public familial (à partir de 5 ans)

Durée 45 min

Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou www.bocage-mayennais.fr

De et avec Elsa Birgé & Linda Edsjö (Söta Sälta)

Chant, vibraphone, percussions, objets sonores Elsa Birgé & Linda Edsjö

Textes Yannick Jaulin, Jean-François Vrod, Michèle Buirette, Abbi Patrix

Musique originale Linda Edsjö, Jean-François Vrod, Michèle Buirette

Création sonore Soizic Tietto

Création lumière Thomas Costerg

Création costumes Louise Leder-Cariou

Collaboration artistique Lucy Hopkins

Production Cie Sillidill & Gommette production

Coproduction JMFrance .

Parc d’activités des Besnardières Espace Culturel Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

A joyfully wacky show for the whole family, ages 5 and up!

German :

Eine fröhlich verrückte Show für die ganze Familie ab 5 Jahren!

Italiano :

Uno spettacolo gioiosamente stravagante da godere con tutta la famiglia dai 5 anni in su!

Espanol :

Un espectáculo alegre y disparatado para disfrutar con toda la familia a partir de 5 años

L’événement [Spectacle musical] Comme c’est étrange ! · Solta Salta Gorron a été mis à jour le 2025-08-21 par CDT53