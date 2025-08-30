Spectacle musical compagnie Péricard Goldman & Dion Eclassan

Spectacle musical compagnie Péricard Goldman & Dion Eclassan samedi 30 août 2025.

Ardèche

Spectacle musical compagnie Péricard Goldman & Dion Eclassan Ardèche

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 21:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

La compagnie Patrice Péricard présente les soirées de l’été.

Spectacle en plein air. Nombre de chaises limitées, pensez à prendre la votre.

Avec la participation de Barbara, chanteuse dans Roméo & Juliette.

Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

English :

The Patrice Péricard company presents summer evenings.

Open-air show. Limited number of chairs, so remember to bring your own.

With the participation of Barbara, singer in Romeo & Juliet.

German :

Die Theatergruppe Patrice Péricard präsentiert die Sommerabende.

Aufführung unter freiem Himmel. Begrenzte Anzahl an Stühlen, denken Sie daran, Ihren eigenen mitzunehmen.

Mit der Teilnahme von Barbara, Sängerin in Romeo & Julia.

Italiano :

La compagnia Patrice Péricard presenta le serate estive.

Spettacolo all’aperto. Numero limitato di sedie, quindi ricordatevi di portare le vostre.

Con la partecipazione di Barbara, cantante di Romeo & Giulietta.

Espanol :

La compañía Patrice Péricard presenta Veladas de verano.

Espectáculo al aire libre. Número limitado de sillas, no olvide traer las suyas.

Con la participación de Barbara, cantante de Romeo y Julieta.

