Spectacle musical compagnie Péricard Goldman & Dion Eclassan samedi 30 août 2025.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-30 21:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
La compagnie Patrice Péricard présente les soirées de l’été.
Spectacle en plein air. Nombre de chaises limitées, pensez à prendre la votre.
Avec la participation de Barbara, chanteuse dans Roméo & Juliette.
Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
English :
The Patrice Péricard company presents summer evenings.
Open-air show. Limited number of chairs, so remember to bring your own.
With the participation of Barbara, singer in Romeo & Juliet.
German :
Die Theatergruppe Patrice Péricard präsentiert die Sommerabende.
Aufführung unter freiem Himmel. Begrenzte Anzahl an Stühlen, denken Sie daran, Ihren eigenen mitzunehmen.
Mit der Teilnahme von Barbara, Sängerin in Romeo & Julia.
Italiano :
La compagnia Patrice Péricard presenta le serate estive.
Spettacolo all’aperto. Numero limitato di sedie, quindi ricordatevi di portare le vostre.
Con la partecipazione di Barbara, cantante di Romeo & Giulietta.
Espanol :
La compañía Patrice Péricard presenta Veladas de verano.
Espectáculo al aire libre. Número limitado de sillas, no olvide traer las suyas.
Con la participación de Barbara, cantante de Romeo y Julieta.
