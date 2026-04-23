Lanton

Spectacle musical conté le jardin de Nima

Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans une balade sensorielle et un spectacle conté, spécialement imaginés pour émerveiller les enfants dès 3 ans et leurs proches.

Le Jardin de Nima un spectacle pédagogique mêlant conte, musique et arts visuels.

Alice vous mènera jusqu’au lieu du spectacle avec une balade magique . Ouvre grands tes yeux, tends bien tes oreilles… et marche doucement ! …

Nima rêve de voir toutes les fleurs de son jardin en même temps. À travers une aventure poétique, il découvre la richesse du monde vivant en rencontrant un hérisson une botaniste, une peintre et bien d’autres personnages. Ce spectacle, adapté du conte environnemental écrit par Pablo Schellinger et illustré par Albane Roux, invite petits et grands à explorer de nouvelles façons d’entrer en relation avec la nature.

A Lanton

Gratuit

Sur réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 05 57 70 67 56 .

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : Spectacle musical conté le jardin de Nima

L’événement Spectacle musical conté le jardin de Nima Lanton a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur Bassin