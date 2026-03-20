Spectacle musical Dans le vent Saint-Dizier
Spectacle musical Dans le vent Saint-Dizier mercredi 15 avril 2026.
Spectacle musical Dans le vent
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Et si la musique avait joué un rôle décisif dans l’évolution de l’humanité !?! Un voyage musical dans le temps et les époques. A travers les continents et les cultures. C’est fou, décalé et poétique ! .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
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English :
L’événement Spectacle musical Dans le vent Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne