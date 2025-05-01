« Paris 1943, la petite Juliette à 16 ans…

Comment cette jeune fille seule dans Paris occupé, deviendra t-elle quelques années plus tard ‘Gréco’, l’égérie d’un quartier, d’une époque ?

De Juliette à Gréco est un hommage à cette femme qui incarnait la liberté et la modernité.

Pascale Neuvic au chant, François Marnier au piano et à l’accordéon, nous entraînent sur les pas de Juliette, dans ce Paris d’après-guerre où tout semblait possible. »

Spectacle musical « De Juliette à Gréco ou l’itinéraire d’une femme libre ».

Du samedi 28 février 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

payant

De 14 à 22 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-04-19T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-28T15:00:00+02:00_2026-02-28T16:00:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:00:00+02:00;2026-03-07T15:00:00+02:00_2026-03-07T16:00:00+02:00;2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T16:00:00+02:00;2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T16:00:00+02:00;2026-03-15T15:00:00+02:00_2026-03-15T16:00:00+02:00;2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00;2026-03-22T15:00:00+02:00_2026-03-22T16:00:00+02:00;2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T16:00:00+02:00;2026-03-29T15:00:00+02:00_2026-03-29T16:00:00+02:00;2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T16:00:00+02:00;2026-04-05T15:00:00+02:00_2026-04-05T16:00:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T16:00:00+02:00

Laurette Théâtre 36, rue Bichat 75010 Paris

https://www.laurette-theatre.fr/de-juliette-a-greco +33984141212



Afficher la carte du lieu Laurette Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

